Kostbare Luftfracht nach London

Sie wurde von einer Kunstspedition abgeholt und per Luftfracht nach London gebracht: Eine Amphora aus der Antikensammlung der Reiss-Engelhorn-Museen ist jetzt in der Ausstellung „Ancient Greeks – Science and Wisdom“ in London zu sehen. Das Exponat aus Athen, etwa um 520 bis 510 v. Chr. entstanden, steht dort „in einer Einzelvitrine an prominenter Stelle im Raum“, so Claudia Braun, wissenschaftliche Sammlungsleiterin der Antikensammlung.

Nach London ausgeliehen: Amphora aus der Mannheimer Antikensammlung. © REM

Sie fühlt sich „sehr geehrt“, dass die Briten in Mannheim nachgefragt hätten. „Schließlich könnte das Science Museum ja auch im British Museum mit seinen Hunderttausenden von archäologischen Objekten anfragen“, so Braun.

Zusammenarbeit bereits zuvor

Doch die Reiss-Engelhorn-Museen hätten schon einmal für eine Ausstellung des Forums Internationale Photographie mit den Briten zusammengearbeitet. Bereits im März 2020 hätte Matthew Howles, Assistant Curator, im Zeughaus angefragt. „Er hatte unsere Amphore in einer archäologischen Datenbank der Universität Oxford entdeckt und war besonders an der darauf befindlichen Darstellung eines Segelschiffs interessiert“, erzählt Claudia Braun.

Das wiederum passe gut als Illustration zum Thema Seefahrt, weshalb das Mannheimer Objekt gegenüber einer Statue des Hermes aus dem römischen Schiffswrack, das bei Antikythera gefunden wurde, platziert wurde. Das Schiff war um 70 v. Chr. völlig überladen in einem Sturm gesunken.

Geschenk des Förderkreises

Die 31 Zentimeter hohe Halsamphora aus Ton stammt aus dem Umkreis des sogenannten Lysippides-Malers. Sie tauchte 1975 im Kunsthandel auf und kam als Geschenk des Fördererkreises der Reiss-Engelhorn-Museen in die Antikensammlung.

Abgebildet ist darauf ein Segelschiff mit Steuermann. Das Schiff fährt unter vollem Segel, am Heck erkennt man einen Schwanenhals. Dort sitzt auch der Steuermann, der mit der Linken das Segel und mit der Rechten das Ruder bedient. Am Bug des Schiffs landet gerade ein weißer Vogel auf einer Stange. Die Stange gehört zu einem Art Schanze, hinter der im Kriegsfall die Bogenschützen stehen können. Vorne am Schiff sitzt ein Rammsporn in Form eines Eberkopfes, „ein für Kriegsschiffe beliebtes Element“, so Claudia Braun. An der Langseite des Schiffs ist eine Balustrade zu erkennen, hinter der kleine runde Gegenstände auftauchen. Ob dies Transportbehälter für Waren oder stilisierte Köpfe von Ruderern sind, habe aber nicht geklärt werden können, so die Leiterin der Antikensammlung. Auf der Rückseite liegen zwei Satyrn, die Begleiter des Dionysos, unter einem weit auskragenden Rebstock, während zwei weitere in den Rebstock hineinklettern. Das Mannheimer Objekt könne das Thema antike Seefahrt „sehr gut illustrieren“, findet Claudia Braun.

Erstmals zu sehen

Die Londoner Ausstellung, wegen Corona verschoben und nun bis 5. Juni 2022 geplant, steht im Zusammenhang mit der 200-Jahr-Feier der Unabhängigkeit Griechenlands. Sie soll zeigen, wie die antike Zivilisation sich Fragen zum Verständnis des Universums stellte. Dabei seien viele Objekte und Kunstwerke in „in dieser Zusammenstellung zum ersten Mal in Großbritannien zu sehen“, betont Braun. Dazu zählt auch der „Fund von Antikythera“ vom Sommer 1901, darunter ein mechanischer Apparat, über dessen Funktion lange diskutiert wurde. Erst im März 2021 hatten Forscher des University College in London ihn entschlüsselt.