Kopf gegen Auto geschlagen: Streit in Mannheim endet in Prügelei

Mannheim. Ein 34-jähriger Mann soll bei einer Auseinandersetzung den Kopf eines 36-Jährigen gegen ein Auto geschlagen haben. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Auto entstand durch den Vorfall am frühen Dienstagabend ein Schaden von geschätzten 2000 Euro.

Der 34 Jahre alte Beschuldigte hatte zuvor einen Streit in einem Lokal in der Heinrich-Lanz-Straße zwischen dem 36-Jährigen und einem Unbekannten schlichten wollen. Den anwesenden Gästen sei es zunächst gelungen, die Streitenden voneinander zu trennen. Daraufhin verlagerte sich die Auseinandersetzung jedoch vor das Lokal, wo der 34-Jährige die Tat ausgeführt haben soll.

Inwieweit bei der Auseinandersetzung weitere Personen beziehungsweise Beteiligte verletzt wurden, sei unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, hieß es seitens der Polizei. Dazu werten die Ermittler auch gesichertes Videomaterial aus. Ebenso werde geprüft, inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Beschädigungen am geparkten Pkw und der Auseinandersetzung bestehe.