Konzertsaison der Musikhochschule Mannheim hat begonnen

Mannheim/Heidelberg. Nachdem es das Infektionsgeschehen nun zulässt, ist die Musikhochschule Mannheim in die Konzertsaison gestartet - allerdings nicht in der Quadratestadt, sondern in Heidelberg. „Dafür haben wir umfangreiche Hygieneregeln mit den Verantwortlichen in Heidelberg abgestimmt, die den Besuch des Konzerts absichern“, erklärte Ehrhard Wetz, Vizepräsident der Hochschule in einer Mitteilung.

Den Anfang machte dabei ein Flötenabend am Mittwoch, an dem Werke von Johann Sebastian Bach bis Jaques Ibert interpretiert wurden. Weiter geht es am 16. Juni, 19 Uhr, im Heidelberger Palais Prinz Carl. Dann feiern die Gesangs- und Liedklassen der Mannheimer Musikhochschule den 200. Geburtstag der Sängerin, Pianistin und Komponistin Pauline Viardot. Der Einlass ist um 18.30 Uhr. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine Reservierung unter ticket@muho-mannheim.de zwingend erforderlich.