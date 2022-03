Konzertreihe “Pfingstbergblues” beginnt mit Gedenkkonzert

Mannheim. Im Gedenken an die beiden bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommenen Musiker Jörg Teichert und Christian Huber startet die Reihe „Pfingstbergblues“ am 18. März, 20 Uhr, in der Versöhnungskirche in Mannheim-Rheinau neu, mit einem Auftritt zweier Jazz- und Blues-Koryphäen: der Organistin Barbara Dennerlein und des Schlagzeugers Erwin Ditzner. Jörg Teichert hatte Dennerlein bei diesem Konzert an der Gitarre begleiten sollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die dies- wie jenseits des Atlantiks renommierte Tastenkünstlerin wird das erste Set solo auf ihrer Hammond-Orgel bestreiten, im zweiten Teil wird sie dann vom Ludwigshafener Ausnahme-Schlagzeuger Ditzner begleitet. Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro. Reservierung unter pfingstbergblues.de.