Konzertideengesucht

Einen bundesweiten digitalen Wettbewerb mit dem Titel „Was treibt dich an?“ hat die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gestartet. Bis 20. März sind Ideen gefragt, die zu einem innovativen Konzertformat zum Thema „Energie“ führen sollen, das 2023 im Kulturprogramm der Bundesgartenschau aufgeführt wird. Dazu setzten die Staatsphilharmonie und das Team der Bundesgartenschau „auf die Ideen der digitalen Community“, so das rheinland-pfälzische Orchester in einer Mitteilung. Dabei zähle „jede Idee, jeder Beitrag, jede Assoziation, jedes bewusste und unbewusste Motiv“, so die Mitteilung. Die Entscheidung treffe eine, so heißt es, „hochkarätige Jury“ aus Künstlern und Kulturmanagern, deren Mitglieder aber erst noch bekanntgegeben werden.

Orchesterzyklus geplant

Im Dezember hatte die Bundesgartenschau-Gesellschaft bekanntgegeben, dass die Staatsphilharmonie offizieller Kulturpartner der Bundesgartenschau werden und in Kooperation mit dem Capitol einen vierteiligen Orchesterzyklus zu den vier Leitthemen der Bundesgartenschau – Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung – aufführen wird. Dazu haben Beat Fehlmann, der Intendant der Staatsphilharmonie, und Fabian Burstein, der Projektleiter Kultur/Veranstaltungen der Bundesgartenschau, den digitalen Wettbewerb konzipiert. Dabei „steht die tradierte Konzert-Etikette zur Diskussion“, etwa „scheinbar feststehende Tragpfeiler wie Programmgestaltung, zeitlicher Ablauf oder Sitzordnung“, denn all das könne „aufgelöst oder in eine neue Form gegossen werden“. Damit solle der Stellenwert von Musik gemeinschaftlich weiterentwickelt werden. pwr

Intendant Beat Fehlmann (links) und Fabian Burstein. © Staatsphilharmonie

Info: Teilnahme unter www.staatsphilharmonie.expert

