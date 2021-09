Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause gibt es endlich wieder „Jazz im Quadrat“ auf den Kapuzinerplanken. Und zur Feier des Ereignisses dürfen sich die Fans der beliebten „MM“-Konzertreihe an diesem Wochenende gleich auf zwei Konzerte freuen. Am Samstag, 2. Oktober, mit dem Katia Belley Duo und am verkaufsoffenen Sonntag, 3. Oktober, mit dem Thomas Siffling Organ Quintet. Die Auftritte gehen

...