Mannheim. Das ursprünglich für den 6. November angesetzte Konzert von Peter Maffay in der SAP Arena ist aufgrund der andauernden Corona-Pandemie verlegt worden. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, steht Maffay im Rahmen seiner Jubiläumstournee nun am 8. Oktober 2022 in Mannheim auf der Bühne. Beginn des Charity-Konzerts „Peter Maffay & Band – Gemeinsam für unsere Kinder“ ist um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1