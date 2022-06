Konzert für Ukraine in Neckarau: Chöre singen in Markuskirche

Mannheim. „Living life in peace – Das Leben in Frieden leben“: So lautet der Titel des Benefizkonzerts für die Ukraine am Sonntag, 26. Juni, um 18 Uhr in der Markuskirche, Im Lohr/Ecke Speyerer Straße auf dem Almenhof. Dazu haben sich gleich zwei Chöre, das 2004 gegründete Mannheimer Kammerton-Ensemble „MaKato“ und die 1996 an der Unionskirche Käfertal entstandenen „PopVoices“ Mannheim zusammengetan. Sie stehen beide unter Leitung von Eckhard Stadler, Musikbeauftragter des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks Mannheim. Mit ihm wollen die Sängerinnen und Sänger den Kirchenraum mit Welthits aus dem Pop- und Musicalbereich füllen. Das Repertoire reicht von den fünfziger Jahren bis in die heutige Zeit hinein. Chorleiter Stadler verspricht „musikalische Leckerbissen und einen unvergesslichen Abend“, mit dem er aber auch „ein Zeichen setzen und den Geflüchteten mit der Sprache der Musik vermitteln will: Ihr seid nicht allein, denn wir stehen Euch zur Seite,“ sagt Eckhard Stadler. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der Ukraine-Hilfe der Markus LukasGemeinde zugute.

