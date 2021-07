Konzert als „Stadt:Beben“ mit Rhythmus-Besenstiel

Mannheim. Bekanntlich kommt es manchmal anders als man denkt – so beim Gebärdencafé, das nach der Corona-Zwangspause auf der Dachterrasse der Abendakademie eine Neuauflage erleben soll. Weil aber diesmal neben den beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen ausschließlich Hörende kommen, entwickelt sich ein Austausch über visuelle Kommunikation samt Diskussion über ein geplantes Konzert, das mit dem Körper erlebt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich war total begeistert“, schildert Gabriele Oßwald, Mitbegründerin des freien Kulturhauses Zeitraumexit, ein Experiment in Stuttgart, bei dem Ton-Kunst im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut ging. Und deshalb soll ein „Stadt:Beben“ mit Trommeln, Schlagzeug, Besenstielen und Tisch als Instrumente sowie einem Rhythmus- und Sprechchor aus Gehörlosen und Hörenden das diesjährige Festival „Wunder der Prärie“ bereichern. Noch werden allerdings Menschen gesucht, die Beat fühlen statt übers Ohr wahrzunehmen.

Inklusiver Bildungsanbieter

Gerhard Steinbach ist bei der Mannheimer Abendakademie für Karriere und Beruf zuständig – auch für den Bereich Inklusion. Dass in Kurse auch Männer und Frauen mit Handicaps einbezogen werden, gilt längst als selbstverständlich. „Wir verstehen uns als inklusiven Bildungsanbieter.“ Der Programmbereichsleiter macht freilich die Erfahrung, dass als „inklusiv“ gekennzeichnete Seminare weniger gebucht werden.

Deshalb möchte er die gängige Situation, dass Gesprochenes in Gebärden übersetzt wird, einfach umkehren. Willkommen sind deshalb auch solche Kursleiter, die nach einer pädagogischen Kurz-Schulung über ihr Spezialgebiet mit Fingern, Händen und Gesichtsmimik informieren – was Gebärdensprachdolmetscher für Hörende akustisch in Worte fassen. Steinbach: „Wir probieren es einfach mal aus!“ Neue Wege des Miteinanders beschreitet ebenfalls das Gebärdencafé – ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtbibliothek und Abendakademie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vor der Virus-Pandemie sind die drei Begegnungstermine für Menschen mit und ohne Hörbeeinträchtigung gut besucht gewesen. „So manche haben sich wohl coronabedingt noch nicht so recht getraut“, versucht Gerhard Steinbach die geringe Resonanz bei der Neuauflage zu erklären. Aufgeben will man aber keineswegs. Diskutiert wird die Idee, nächstes Mal Familien mit Kindern einzuladen und ein Bilderbuch sozusagen bilingual zu präsentieren.

Auf die U1- Dachterrasse mit wunderbarem Blick über die Stadt ist Dalprem Kaur gekommen: Die Mittdreißigerin aus den USA beschäftigt sich in Deutschland mit hier üblichen Gebärden. Schnell entwickelt sich mit den beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen Ulla Klinkhart und Tamara Miehlbrodt ein Fachgespräch. „Bei euch gibt es viel mehr Mundbilder – bei uns dominiert das Fingeralphabet“, fasst die Amerikanerin Unterschiede zusammen. Schließlich existieren keine global gültigen Gebärden. Handbewegungen, Mundgestik, Gesichtsmimik sowie Kopf- und Körperhaltung variieren von Land zu Land, ja Ort zu Ort. Tamara Miehlbrodt, die in Magdeburg studiert hat, erzählt, dass sie in Sachsen-Anhalt Gebärden kennengelernt hat, die in der Rhein-Neckar-Region nicht verwendet werden.

Der kleine Unterschied

Anders ausgedrückt: Wie bei der Lautsprache gibt es Dialekte ebenfalls beim visuellen Kommunizieren. Beispielsweise wird in katholischen Regionen von Süddeutschland der Sonntag mit betenden Händen vor der Brust dargestellt, während für diesen Begriff im Norden die flache Hand an der Brust herunter streicht – als Gebärde für ein feines Sonntagshemd, das früher zum Sonntags-Gottesdienst getragen wurde.