Konzept soll Anwohner schützen

Ergänzend zur Ausweisung von Besucherparkplätzen auf dem Maimarktgelände während der Bundesgartenschau 2023 (Buga) ist ein Anwohnerschutzkonzept erarbeitet worden. Wie die Stadt mitteilt, sollen während der Zeit der Buga im Umfeld der beiden Ausstellungsareale Spinelli und Luisenpark nur noch Anwohnende mit Bewohnerparkausweis parken. In bestimmten Bereichen mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs ist für jedermann für die Dauer von zwei Stunden das Parken mit Parkscheibe möglich. Dadurch soll vermieden werden, dass Gäste der Buga die ausgewiesenen Wegweisungs- und Parkleitsysteme ignorieren, etwa um Parkgebühren zu vermeiden, und stattdessen wild in den Wohngebieten parken.

Damit die erforderliche Beschilderung in den betroffenen Stadtteilen rechtzeitig zur Eröffnung der Bundesgartenschau am 14. April 2023 steht, sind die Arbeiten zur Aufstellung und Montage bereits gestartet. Der Anfang wurde in Neuhermsheim gemacht, beginnend in der Hermsheimer Straße. Es folgen bis Ende März die Stadtteile Neuostheim, Käfertal-Süd / Rott und Feudenheim.

Der Vorlauf ist laut Stadt notwendig, da insgesamt rund 500 Verkehrszeichen bis zum Start der Buga aufgestellt werden müssen. Die verkehrsrechtliche Gültigkeit beginnt erst am 14. April um 0.00 Uhr, weswegen die Schilder bei der Montage zunächst abgedeckt bleiben. Die Beschilderung verliert ihre Gültigkeit am letzten Tag der BUGA, Sonntag, 8. Oktober, 23.59 Uhr. red