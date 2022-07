Kontrolleur in Straßenbahn angegriffen

Ein 17-jähriger Jugendlicher hat bereits am vergangenen Freitag gegen 11 Uhr in der Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Sandhofen einen Fahrkartenkontrolleur angegriffen. Das hat die Polizei jetzt gemeldet, da sie Zeugen für den Vorfall sucht.

Der Jugendliche war in der Straßenbahn unterwegs gewesen. Als der Kontrolleur in Höhe des Neuen Meßplatzes den Fahrschein des 17-Jährigen sehen wollte, schlug der Jugendliche unvermittelt auf den 39-jährigen ein, um sich dieser Kontrolle zu entziehen.

Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm den Jugendlichen fest und brachte ihn ins Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Eltern verständigt und der 17-Jährige zunächst einmal nach Hause entlassen.

Ermittlungen laufen

Gegen ihn wird nun allerdings wegen Körperverletzung und des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ermittelt. Um die näheren Umstände des Vorfalls zu klären, sucht die Polizei nach Zeugen, die ebenfalls in der Bahn mitgefahren sind oder anderweitig Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Telefon 0621/174 44 44 zu melden. kur/pol