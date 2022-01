Kontrollen in Shisha-Bars – 30 Kilo Tabak beschlagnahmt

Mannheim. Am Samstagabend hat die Polizei drei Shisha-Bars in der Mannheimer Oststadt und Schwetzingerstadt kontrolliert. Laut Pressemitteilung beschlagnahmten die eingesetzten Beamten dabei rund 30 Kilo Tabak und Rauchwaren. Grund hierfür waren steuerrechtliche Verdachtsmomente. Die Tabakerzeugnisse wurden dem zuständigen Hauptzollamt übergeben. Des Weiteren wurden in jeder der Shisha-Bars mehrere Verstöße gegen das Landesnichtraucherschutzgesetz festgestellt.

In keiner der Läden ergaben sich Beanstandungen hinsichtlich der aktuell

geltenden Corona-Regeln.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren