Kontrolle von Gaststätten

Bei einer Kontrollaktion des Polizeipräsidiums, der Stadt Mannheim und des Hauptzollamts Karlsruhe haben die Einsatzkräfte in Mannheimer Gaststätten mehrere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten festgestellt.

Wie die Polizei mitteilte, begann der Kontrollgang am Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr und dauerte bis abends um 22.30 Uhr. Die zuständigen Beamten und Beschäftigten waren dabei in den Stadtteilen Sandhofen, Schönau und Waldhof unterwegs. Dabei wurden 28 Ordnungswidrigkeiten und sechs Straftaten festgestellt. „In vier Lokalen waren die Feststellungen so erheblich, dass sie geschlossen werden mussten.“ Das teilen die Beamten weiter in der Pressemeldung mit.

In einem Fall befanden sich in der Gaststätte mehrere Geldspielautomaten, woraus sich der Verdacht für eine Steuerhinterziehung ergab. Mehrfach wurden in den Lokalen außerdem keine oder lediglich veraltete Aushänge über jugendschutzrechtliche Vorschriften vorgefunden. Ein Gaststäten-Betreiber muss sich wegen der Unterschreitung des Mindestlohns und der falschen Aufzeichnung von Arbeitszeiten verantworten. Gegen einen weiteren Betreiber wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung eingeleitet. Sein Kassenbuch wurde zur weiteren Überprüfung sichergestellt. pol/vs