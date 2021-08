Mannheim. Ein 27-jähriger Autofahrer hat am Montagabend in der Angelstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und mehrere Poller am Straßenrand beschädigt. Nach Angaben der Polizei beträgt der Sachschaden mindestens 8000 Euro. Der 27-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1