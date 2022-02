Konsequenz aus hohen Inzidenzen

An diesem Donnerstag und Freitag endet, was Ende September 2021 begonnen hat: In sechs Mannheimer Ganztagsgrundschulen greifen seit gut vier Monaten große Gruppen – in der Regel ganze oder halbe Klassen – auf PCR-Pooltests zurück. Ihre gesammelten Speichelproben werden sozusagen als eine Probe untersucht – im Analyselabor des CoVLAB, einer Einrichtung der Universitätsmedizin (UMM). Ist diese Probe positiv, werden gleich danach alle nicht genesenen oder geimpften Kinder der Gruppe einzeln getestet.

Ab Montag ersetzen an sechs Schulen Schnelltests die Pool-Methode.

Damit ist es ab sofort vorbei. Ab Montag müssen Astrid-Lindgren-, Bertha-Hirsch-, Franklin-, Jungbusch-, Vogelstang- und Johannes-Kepler-Schule wie alle anderen wieder auf Schnelltests zurückgreifen. „Die betroffenen Schulen sind bereits mit Antigen-Tests versorgt, so dass ein nahtloser Umstieg möglich ist“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Allerdings habe man „ein großes Interesse daran“ gehabt, „das Projekt PCR-Pooltests zumindest bis nach den Faschingsferien fortzuführen“, so Sprecherin Beate Klehr-Merkl. Die beiden Projektpartner – das CoVLAB und die Baden-Württemberg Stiftung – hätten das „eigentlich zugesagt“, das Projekt nun jedoch „kurzfristig beendet“.

Längere Wartezeiten

Zu den Gründen äußert sich auf Anfrage Dirk Schuhmann, Sprecher der UMM. Das Verfahren sei zwar „bei niedrigen Inzidenzen hervorragend geeignet, um mit überschaubarem Aufwand sehr zuverlässig und schnell Infektionen zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen“, erklärt er. Dagegen würden „bei den aktuell extrem hohen Inzidenzen sehr viele Pooltests positiv“ und in der Folge viele Einzel-PCR-Tests gebraucht. Das überschreite die Kapazitäten des CoVLAB.

Eigentlich seien die Pooltests „für maximal acht Wochen“ geplant gewesen, so Nils Mayer von der Baden-Württemberg Stiftung. Den Zeitraum habe man „auf Wunsch der Stadt Mannheim mehrmals verlängert und hätten unser Angebot auch gerne bis zu den Fasnachtsferien fortgeführt“. Doch es gebe „anhaltende Lieferengpässe bei den PCR-Testmaterialien“.

Von den Pooltests absolut überzeugt war die geschäftsführende Leiterin der Mannheimer Grundschulen und Johannes-Kepler-Rektorin Angela Speicher. Mehrfach hatte sie die höhere Zuverlässigkeit der PCR-Tests hervorgehoben. Die bisherige Methode sei „sensationell, wenn es wenige Fälle gibt“. Dennoch kann sie die aktuelle Entscheidung angesichts der hohen Fallzahlen „gut nachvollziehen“. Andererseits hätten die Ergebnisse sehr rasch vorgelegen, in ihren Augen ein klarer Vorteil der Pooltests. Sie blickt auf Montag: „Wir stellen uns auf die Schnelltests ein.“ Aber bis nach einem positiven Befund ein PCR-Test gemacht sei und das Ergebnis vorliege, werde es künftig wohl länger dauern.