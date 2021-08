Konrad-Adenauer-Brücke: Bauarbeiten dauern länger als geplant

Mannheim.. Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Die Sanierungsarbeiten an der Konrad-Adenauer-Brücke ziehen sich bis voraussichtlich Ende des Jahres. Das sagte Anja Ehrenpreis, Leiterin des städtischen Baustellenmanagements, auf Anfrage dieser Redaktion. Zunächst war das Ende der Arbeiten bis Ende Oktober geplant. Der wesentliche Grund für die Verzögerung seien die Asphaltsanierungen. Sie seien umfangreicher und arbeitsintensiver gewesen als zuvor angenommen. Zudem werden im Auffahrtsbereich, dem sogenannten Brückenkopf, neue Geländer und Leitplanken installiert.

Die Straße in Fahrtrichtung Ludwigshafen aus Richtung Osten kommend sowie der Linksabbieger in die Rheinvorlandstraße sind derzeit voll gesperrt. In Fahrtrichtung Heidelberg ist sie halbseitig gesperrt. Die Stadt Mannheim hatte gemeinsam mit der Polizei weiträumige Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren