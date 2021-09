Konkordien-Uhu kehrt zurück – an den Neckar

Er stellt eine kleine ornithologische Sensation dar: Der erste Uhu, der in den Quadraten schlüpfte. Drei Eier hatte seine Mutter im März im Turmgebälk der Konkordienkirche gelegt, eins der drei Küken überlebte, nicht zuletzt dank des Eingreifens des Naturschutzbeauftragten Gerhard Rietschel. Der brachte das Küken in die Auffangstation nach Karlsdorf-Neuthard, wo es sich prächtig entwickelte. Falkner Thomas Hornung bringt den ausgewachsenen Uhu nun an diesem Samstag, 4. September, zurück nach Mannheim. Wer beim Auswildern (aus einiger Distanz) zuschauen möchte: Um 19 Uhr wird Konkordien-Pfarrerin Ilka Sobottke ein Geleitwort am Bootsanleger am Fernmeldeturm sprechen. Mannheims Stadtrat Thomas Hornung, der die Auswilderung mit seinen Namensvetter eingefädelt hat, bittet um Spenden für die Greifvogel-Station. Die beiden Hornungs sind übrigens nicht verwandt oder verschwägert, stammen aber beide aus Stutensee und sitzen jeweils für die CDU im Gemeinderat. lang

