Konkordien singt wieder - Sommerkonzerte in Mannheim

Mannheim. Mit zwei Konzerten an einem Tag meldet sich nach der Pandemie-Leere die Konkordienkantorei unter Heike Kiefner-Jesatko zurück. Am Sonntag, 11. Juli, 17 und 19 Uhr, wird sie in der City Kirche Konkordien (R2) Werke von unter anderem Orlando di Lasso, Mendelssohn und Reger singen. Mit dabei ist das Alte-Musik-Ensemble La Banda, das auch aus Händels Concerto Grosso Nr. 4 spielen wird. Solisten sind Sabine Goetz (Sopran) und Thomas Jesatko (Bassbariton). Karten können über konkordien-kantorei.de erworben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1