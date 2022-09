Kongress zu Musik im Unterricht

Wie sieht eine gelungene Musik-Unterrichtsstunde in der Grundschule aus? Wie lässt sich Musik effektiv in ein Ganztageskonzept einbinden? Welchen Beitrag kann Musikunterricht für die Teilhabe behinderter Schülerinnen und Schüler oder die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund leisten? Um diese und zahllose andere Themen geht es bei mehr als 250 Workshops oder Vorträgen, die in den kommenden fünf Tagen Teil des fünften Bundeskongresses Musikunterricht sind. Er findet in Mannheim statt.

Lehrkräfte aus der ganzen Republik beschäftigen sich unter dem Tagungsmotto „Resonanz“ mit einer Vielzahl von Themen. Daneben gibt es ein großes Rahmenprogramm, das an diesem Mittwoch um 13.30 Uhr mit einem Auftritt des Percussion-Ensembles des Rimbacher Martin-Luther-Gymnasiums im Congresscenter Rosengarten beginnt.

Weitere Schauplätze von Auftritten sind beispielsweise Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in N 7, Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG) in der Roonstraße 4, Städtische Musikschule (E 4), Kunsthalle (Friedrichsplatz) und Orientalische Musikakademie (Jungbuschstraße 18).

Vielzahl an Konzerten

Auf dem Programm stehen etwa Preisträgerkonzerte zu neuer Musik und schulpraktischem Klavierspiel, der Begegnungsabend „Schulen musizieren“ am Mittwoch, eine Kongressparty am Hafen49 am Freitag mit der Mannheimer Formation „Jazz En Vogue“ und ein „Kneipensingen“ am Samstag. Ab Donnerstag treten an allen Tagen zwischen den einzelnen Veranstaltungen Ensembles auf, „welche die Mannheimer Innenstadt rund um das Kongressgelände auf unterschiedlichste Art und Weise zum Klingen bringen. Dabei sind fetzige Jazz-Nummern, klassischer Chorgesang und orientalische Klänge“, heißt es auf der Homepage des Bundesverbands Musikunterricht.

Ausführliche Informationen zum Tagungsprogramm, dem musikalischen Angebot und vielem mehr gibt es im Internet unter bk-mu.de. Das 130-seitige Programmheft steht zum Download unter der Adresse https://bk-mu.de/fileadmin/Medien/BK-MU/Buko2022/Programmheft_BuKo2022.pdf bereit. bhr