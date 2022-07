Konflikte um die Rente nehmen zu

Während jahrelang „Hartz IV-Fälle“ beim Sozialgericht Mannheim dominierten, setzten sich im vergangenen Jahr Verfahren zur gesetzlichen Rentenversicherung an die Spitze. Der Rückgang von Streitigkeiten rund um die soziale Sicherung hängt mit den vereinfachten Regelungen während der Corona-Pandemie zusammen, wie Präsident Jörg Herth (Bild) ausführt. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Alexander Angermaier und Sozialrichter Rolf Mack stellte er den Bericht für 2021 vor.

© KEIPER

Die eingegangenen Verfahren sind im Vergleich zu 2020 um knapp sieben Prozent zurückgegangen – auf 3020, davon 212 Anträge auf Eil-Rechtsschutz. Während Klagen zur Grundsicherung arbeitsloser Menschen um zehn Prozent abnahmen – auf insgesamt 596 Hartz-IV-Fälle – erhöhten sich Rentenversicherungskonflikte um knapp acht Prozent auf 682 Klagen. Es folgten Auseinandersetzungen zu Versicherungsfragen im Krankheitsfall, bei Pflege, Unfällen und Schwerbehinderung. Die Laufzeit bis zu einer Entscheidung ist mit durchschnittlich einem Dreivierteljahr „unverändert erfreulich kurz“, wie Präsident Herth betont. Er spricht bei der Erledigungsquote von einer „Spitzenposition“ in Baden-Württemberg. Allerdings könnten sich Klagen, bei denen Arztauskünfte oder Gutachten eingeholt werden müssten, länger hinziehen.

Corona-Schutzmaßnahmen forderten auch das Sozialgericht. Als Glücksfall erwies sich, dass schon vor der Virus-Pandemie Sitzungssäle mit Videokonferenztechnik ausgestattet waren und so Verhandlungen digital geführt werden konnten.

Das an den Planken (P 6, 20-21) ansässige Sozialgericht ist erstinstanzlich für die Stadtkreise Mannheim und Heidelberg, außerdem für die Landkreise Neckar-Odenwal und Rhein-Neckar zuständig – und damit für über eine Millionen Menschen. Den 17 Richterinnen und Richter in Voll - und Teilzeit sitzen pro Kammer jeweils zwei Ehrenamtliche zur Seite, die aufgrund beruflicher Facherfahrung vorgeschlagen und berufen werden. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres waren die Verfahrenseingänge weiter zurückläufig – was sich auf den Stellenplan auswirkt. So wurde die Abordnung eines Richters nicht verlängert. wam (Bild: Keiper)