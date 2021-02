Mannheim. Angela Herrmann-Schölles arbeitet an der TU München und der DHBW Mannheim am Thema Trockeneiskühlung. Sie war erst im Maschinenbau tätig, wechselte dann aber in die Chemische Technik. An diesem Donnerstag erklärt die Mannheimerin – mal lustig, mal ernst – dass Kohlenstoffdioxid als Abfallprodukt der Industrie hervorragend als Kältemittel genutzt werden und damit gut bei der Kühlung der Covid-Impfstoffe helfen könnte.

Hermann-Schölles ist eine von neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beim ersten Science Slam der DHBW. Normalerweise bewertet dabei das Publikum per Applaus Inhalt, Verständlichkeit und Unterhaltungswert der jeweiligen Vorträge.

Moderator Sven-Daniel Gettys begrüßt die Gäste des Slams und merkt an, dass die Pandemie den Wettbewerb ganz anders aussehen lässt als geplant. Er habe sich bei der Planung mit den Studenten und den weiteren Moderatoren Carolin Retzlaff und Jost Richter einen großen, mit Menschen gefüllten Saal mit lachenden, klatschenden Menschen vorgestellt. Doch wie so vieles ist es wegen Corona ganz anders – das Publikum sitzt im virtuellen Raum.

Dennoch ist die Stimmung gut. Immer wieder ploppen im Chat Applaus-Emojis und „Daumen hoch“ auf. Gettys spielt nach jedem der Beiträge, die als Video gezeigt werden, Applaus-Geräusche ein. Anders als bei reinen Fachbeiträgen müssen die Teilnehmer ihre Projekte den Hörern unterhaltsam, aber wissenschaftlich näherbringen. Langeweile sei verboten, hat Gettys zu Beginn erklärt. Jeder der Teilnehmer hat genau sieben Minuten Zeit, das eigene Forschungsprojekt vorzustellen.

Beispiele aus dem Leben gegriffen

Nacheinander sind die angehenden Doktoren zu sehen. Sie versuchen, ihre komplexen Projekte durch anschauliche Beispiele, Zeichnungen und und Alltagssituationen einfach zu erklären. Moritz Brüstle, der an der DHBW Mosbach und der PH Heidelberg forscht, stellt mit einem aus dem Leben gegriffenen Beispiel seines Vaters, der nach Österreich reist, seine Arbeit an Interkulturellen Kompetenzen vor. Eine andere Teilnehmerin bringt dem Publikum ihren Forschungsansatz zu autonom fahrenden Bussen näher. Statt mit Applaus stimmt das Publikum mittels einer Doodle-Liste ab – und erklärt am Ende Khaled Al-Dabbes zum Sieger. Er erhält 300 Euro Preisgeld.

Der Science Slam ist Teil des digitalen Tags der Forschung an der DHBW. Er steht unter dem Motto „smarte und nachhaltige Zukunft“. Angemeldet haben sich im Vorfeld rund 400 Interessierte. In zwölf sogenannten Sessions können sie Vorträge zu wissenschaftlichen Themen anhören und anschließend in Diskussionsrunden eigene Ideen einbringen. Unter anderem gibt es Referate zu den Themen Digitalisierung, Industrie und Gesundheit, nachhaltige Mobilität, digitales Lernen, Kultur und inklusive Gesellschaft.