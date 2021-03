Tierschützer nutzen oft die sozialen Netzwerke, um vermisste oder zugelaufene Tiere wieder zu ihren Besitzern zurückzubringen. Vor allem Katzen, die Freigänger sind, verschwinden oftmals für ein paar Tage und tauchen wieder auf – im Idealfall. Um diese Freigänger ihren Besitzern zuordnen zu können, bekommen die Tiere einen Chip des Tierregisters Tasso unters Fell verpasst. Auch eine Kastration ist nötig, um eine Zunahme der Population von Streunerkatzen zu verhindern.

AdUnit urban-intext1

Dass dies zum Gesetz wird, fordern Tierschützer schon seit Jahren. Laut Tasso leben in Deutschland etwa zwei Millionen Streunerkatzen. „Verwilderte Katzen stammen von der Hauskatze ab. Das heißt, sie sind Haustiere und auf die Obhut und Fürsorge der Menschen angewiesen. Es ist für mich erschreckend, dass man die unkontrollierte Vermehrung dieser Tiere zulässt. Nur durch die Arbeit vieler ehrenamtlicher Helfer und Tierschutzorganisationen versucht man, das Leid der Tiere zu mindern“, sagt Renate Ebrecht, selbst Katzenbesitzerin und seit über 40 Jahren im Tierschutz tätig.

Streunende Katzen hungern und frieren, wodurch ihr Immunsystem geschwächt wird, so dass sie an verschiedenen Infektionskrankheiten sterben können. „Durch eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht kann diese Entwicklung aufgehalten werden“, sagt Tierschützerin Ebrecht.

Seit 2013 gibt es bereits eine Katzenschutzverordnung, die Landesregierungen haben den Erlass auf die Städte und Gemeinden übertragen. Inzwischen haben bundesweit rund 800 Städte und Gemeinden die Verordnung umgesetzt. In Heidelberg wird derzeit geprüft, ob dies für die Stadt sinnvoll ist. Auch Mannheim könnte demnächst auf die Liste der Städte kommen, denn der Verwaltung liegt ein entsprechender Antrag der Grünen vor.

AdUnit urban-intext2

„Die Grünen-Fraktion setzt sich schon seit Jahren für den Erlass einer kommunalen Katzenschutzverordnung ein. Bereits im Jahre 2014 haben wir einen entsprechenden Antrag gestellt“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Alexander Müller. „Neben dem Mannheimer Tierheim kümmern sich auch viele Ehrenamtliche um die Katzen. Ohne diese Menschen würden noch viel mehr Tiere auf der Straße an Krankheit oder Hunger sterben.“ Daher sei die Umsetzung der Katzenschutzverordnung umso dringender.

„Will ich mir gar nicht vorstellen“

Glück gehabt hat Kater Schnuffel von Angela Wendt, die bei den Grünen für Tierschutz zuständig ist. „Als Streuner hat er den Weg zu uns ins Haus gefunden und gleich Freundschaft geschlossen“, erzählt Wendt. „Ich finde es zwar sehr schade, dass er keine Nachkommen haben kann. Das wären sicher tolle Kerlchen geworden. Doch was aus ihnen in ,freier Wildbahn’ beziehungsweise in der Stadt geworden wäre, das will ich mir gar nicht vorstellen.“

AdUnit urban-intext3