Komisch – aber nicht so schlimm

So ab zehn Jahren geht es los, oder früher oder später. Der Körper verändert sich, die Stimmung wechselt, die Eltern werden peinlich, die Freunde wichtig und das Leben mega-kompliziert. Was da alles durcheinandergeraten kann in der Pubertät, zeigt das Stück „Body Boom Boom Brain“ des Jungen Nationaltheaters, das sich die Achtklässler aus der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule im Studio Werkhaus mit Deutschlehrerin Marlene Rommel angeschaut haben.

Das Junge NTM Neben Schauspiel, Oper und Tanz ist das Junge NTM die vierte Sparte des Nationaltheaters Mannheim. Gegründet unter dem Namen Schnawwl im Jahr 1979 hat es seinen Sitz in der Alten Feuerwache. Das Junge NTM vereint Theatererlebnisse von Bilderbuchadaptionen, Musik- und Tanzdarbietungen bis zu Performances und der Entwicklung eigener Stücke mit Aufführungen für alle Altersgruppen. Ziel ist es, das junge Publikum an unterschiedliche künstlerische Sicht- und Arbeitsweisen heranzuführen. Das Team „Theater & Schule“ kümmert sich dabei gezielt um die Kunstvermittlung. Die Kunstpädagogen machen Kinder ab der Grundschule durch die Organisation von Vorstellungsbesuchen mit Nachgesprächen und Workshops mit dem Theater vertraut. Beim zweijährigen Programm SchIK (Schultheater-Intensiv-Kooperation) entstehen aus dem Lebensumfeld der Schüler eigene kleine Theaterstücke und -aufführungen. Während des Schultheaterfestivals „Play“ zeigen Schülertheatergruppen einmal im Jahr ihre Inszenierungen. Daneben gibt es Schwerpunkttage zu Abiturthemen sowie Fortbildungen und Netzwerken für Lehrer.

Im Stück wird nichts an Körperlichkeit ausgelassen, was einem in diesem Alter unangenehm werden könnte. Da schlängelt sich ein langer grauer Schlauch durch den gesamten Raum – ein Schamhaar. Von der Decke hängen mit grünem Glibber gefüllte Beutel – Pickel. Später küssen sich zwei Jungs, dazu dreht ein blinkender Roboter mit Herz-Luftballon seine Runde, die Musik groovt, und die Disco-Kugel dreht sich. Der Raum ist nämlich in der Pubertät.

Diskutiert wurde das anarchisch-chaotische Stück über die schwierige, mit Scham behaftete Lebensphase gleich nach der Vorstellung im Gespräch mit den Autorinnen, Schauspielern und Theaterpädagogen. Der Verwirrung und der Skepsis bei den Schülern („Das war komisch“) begegnen die Theatermacher versöhnlich: „Das ist eben alles gerade so, ist nicht schlimm, geht uns allen so. Richtig oder falsch gibt es nicht, solange man anderen nicht schadet“.

Am folgenden Tag ließ die Klasse „Body Boom Boom Brain“ noch einmal im Unterricht Revue passieren. Lehrerin Marlene Rommel: „Die Schüler waren schon schockiert, dass die Pubertät so offen und unmittelbar angesprochen wurde. Aber wichtig war hier die Erarbeitung der Themen Respekt und Toleranz. Es ist klar für alle, dass wir beispielsweise andere nicht auslachen wegen körperlicher Merkmale“.

„Man musste sich fremdschämen“

Eine Woche nach der Vorstellung trifft sich die Klasse in den Räumen der Schule beim NTM-Workshop mit Theaterpädagogin Anna Mayer. Die 14-jährige Leni bestätigt ihren ersten Eindruck: „Man musste sich schon fremdschämen, aber irgendwie war es auch witzig. Und Body Shaming, die Abwertung einer Person aufgrund ihres Aussehens, gibt es bei uns nicht“.

Losgelöst vom Stück ging es in den Spielen beim Workshop um allgemeine Themen, die die Jugendlichen in der Pubertät umtreiben, und in diesem Kontext um Sprache und Bewegung im Raum. So schrieben die Schüler die Dinge auf, die sie auf die „Inseln der Pubertät“ mitnehmen würden. Die Themen waren „Party“, „Glücklich allein“, „Wut“ und „Traurigkeit“, danach stellten sie diese Dinge pantomimisch vor.

Anna Mayer erläutert die Performance-Übungen: „Es ist so wichtig für die Jugendlichen, Risiken einzugehen, sich zu trauen, Ungewohntes zu wagen und sich öffentlich zu präsentieren. Während der Corona-Pandemie sind direkte Kontakte und diese Körperlichkeit leider stark weggebrochen“.

Lehrerin Marlene Rommel freute sich über eher schüchterne Schüler, die hier ein wenig aus sich herausgehen konnten. Sie sieht die Zusammenarbeit mit dem NTM positiv und plant weitere Besuche im Theater.

Überzeugt von der Kooperation mit dem Jungen NTM ist auch Matthias Nuß, der Rektor der Wilhelm-Wundt-Realschule in Neckarau. Hier läuft das zweijährige Programm „SchIK“ (Schultheater Intensiv Kooperation). Derzeit besucht eine siebte Klasse verschiedene Aufführungen des Jungen NTM mit Nachbesprechungen und Workshops, bei denen Themen und Theaterformen diskutiert und erprobt werden.

Daraus entwickeln die Schüler ihr eigenes Theaterprojekt, das im zweiten Jahr umgesetzt und aufgeführt wird. Der Schulleiter berichtet nach dem Besuch von „Body Boom Boom Brain“ über das kritisch-interessierte Feedback der Klasse: „Die Schüler waren stark irritiert, aber ich halte diese neuen Impulse für sehr wichtig“.

Schulen können sich bewerben

Außer der Wilhelm-Wundt-Realschule nehmen derzeit die Seckenheim Grundschule und das Lessing-Gymnasium an SchIK teil. Bis Ende März können sich zwei weitere Schulen für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24 bewerben.

Nähere Informationen, auch zu Fortbildungen und Netzwerken für Lehrer, gibt es unter www.nationatheater.de, zur Organisation von Schulbesuchen bei paula.franke@mannheim.de, zu Intensiv-Kooperationen bei annika.mayer@mannheim.de und zum jährlichen Schultheaterfestival bei inga.waizenegger@mannheim.de.