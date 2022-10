Kollision zwischen zwei Fahrzeugen in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Zwei Autos (Blauer Kia und grauer BMW) sind am Freitagabend an einer Mannheimer Kreuzung kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 22 Uhr im Bereich der Kreuzung Schwetzinger Straße / Viehhofstraße. Beide Fahrer gaben an, dass die für sie geltende Ampel Grünlicht gezeigt habe. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16 000 Euro, zu Verletzungen der Fahrer kam es nicht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-3310 mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt in Verbindung zu setzen.