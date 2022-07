Kollision zwischen Straßenbahn und Gegenständen in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Eine Straßenbahn ist mit einem Elektro-Roller sowie mit einem Metallstuhl am Montagabend in Mannheim kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Kollision gegen 23.30 Uhr am Hans-Reschke-Ufer. Eine Straßenbahn war zwischen der Haltestelle "Holbeinstraße" und der Haltestelle "Fernmeldeturm" in Richtung des Fernmeldeturms unterwegs, als sie mit den auf den Gleisen abgelegten Gegenständen kollidierte. Die hinzugerufene Feuerwehr entfernte die Gegenstände. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Strecke war etwas über eine Stunde gesperrt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Rufnummer 0621/174-3310, zu melden.

