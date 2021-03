Kollision zwischen Auto und Straßenbahn - 34-Jähriger leicht verletzt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Mannheim ist ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Nach Angaben der Polizei war ein 34-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Goethestraße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Brücke unterwegs, als er beim Versuch links in die Hebelstraße abzubiegen, eine rote Ampel missachtete und in der Folge mit einer Straßenbahn kollidierte. Durch den Unfall prallte das Auto gegen einen Ampelmast. Hierbei wurde der Autofahrer leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Straßenbahnverkehr war bis etwa 18.15 Uhr in Richtung Weinheim beeinträchtigt. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro.

AdUnit urban-intext1