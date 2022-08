Kollision von Auto und Lkw auf A 656 in Mannheim - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der A656 in Fahrtrichtung Mannheim sind ein Auto und ein Lkw kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 58-jähriger Autofahrer gegen 15.40 mit seinem Volvo von der B38a aus Neckarau kommend an der Anschlussstelle MA-Neckarau in Richtung Mannheim auf die Autobahn auf. Beim Einfahren auf die dortige Parallelfahrbahn der A656 kollidierte er seitlich mit einem 46-jährigen Lkw-Fahrer, der diese in gleicher Richtung befuhr. Keiner der Männer verletzte sich. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da die beiden Unfallbeteiligten bei der späteren Unfallaufnahme der Polizei unterschiedliche Versionen zum Unfallhergang schilderten, bittet die Polizei Zeugen sich unter der Tel. 0621/47093-0 zu melden.