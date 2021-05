Kollision nach Reifenplatzer - eine Person bei Unfall auf A6 verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall auf der A6 bei Mannheim-Rheinau am Samstagmittag hat sich eine Person verletzt. Diese konnte eine Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Zwei Fahrzeuge waren nach weiteren Angaben der Behörde an dem Unfall gegen 13.15 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn beteiligt gewesen.

AdUnit urban-intext1

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten platzte augenscheinlich der rechte Vorderreifen am Fahrzeug eines 23-Jährigen. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen. Er prallte mit dem Fahrzeug daraufhin gegen den linken hinteren Kotflügel des vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Autos eines 27-Jährigen. Dieser geriet daraufhin ins schleudern und prallte zweimal gegen die Leitplanke, wobei er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam, berichtete die Polizei.

Für die Arbeiten am Unfallort wurde ein Fahrstreifen zwischenzeitlich gesperrt. Der Verkehr wurde teilweise über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Leichte Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Neben der Polizei waren Rettungsdienst sowie Notarzt vor Ort.

AdUnit urban-intext2