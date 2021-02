Bei einem Verkehrsunfall in Neuhermsheim sind eine 30-jährige Frau und ein 74-jähriger Mann leicht verletzt worden, der Sachschaden an ihren beiden Fahrzeugen ist nach Einschätzung der Experten erheblich. Die 30-Jährige war am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr mit ihrem BMW auf der Hermsheimer Straße Richtung Harrlachweg unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache lenkte sie ihr Auto kurz nach der Kurve in Richtung Fahrbahnmitte und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Opel des 74-Jährigen zusammen. Die junge Frau musste durch die Feuerwehr aus dem BMW befreit werden, sie kam mit leichten Verletzungen in die Klinik. Auch der 74-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Schaden liegt wohl bei rund 15 000 Euro. Die Hermsheimer Straße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. scho/pol