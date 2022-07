Kollision mit Straßenbahn

Am Samstag gegen 19.10 Uhr hat ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer eine rote Ampel in der Neckarauer Rheingoldstraße missachtet und kollidierte daraufhin mit einer Straßenbahn. Laut Mitteilung der Polizei wollte der Mann vom Promenadenweg auf die Rheingoldstraße fahren, als er trotz roter Ampel in den Kreisverkehr einfuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Mercedes ein Schaden von rund 18 000 Euro und an der Straßenbahn von 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr musste jedoch im Zeitraum von 19.10 bis 21.10 Uhr gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde in dieser Zeit eingerichtet. pol/tbö

