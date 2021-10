Kollision mit Rettungswagen in Mannheimer Neckarstadt-Ost

Ein Auto ist in der Neckarstadt-Ost mit einem Rettungswagen zusammengestoßen, der gerade auf dem Weg zu einem Einsatz war. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Käfertaler Straße in Richtung „Alte Feuerwache“. Dabei übersah eine 29-jährige Autofahrerin in ihrem Seat Leon den heranfahrenden Rettungswagen trotz eingeschaltetem Blaulicht und Horn. Die anderen Verkehrsteilnehmer auf der Käfertaler Straße stoppten rechtzeitig vor der Kreuzung, um freie Bahn zu schaffen. Die 29-Jährige dagegen fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wo es zur Kollision kam. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 4 000 Euro.

