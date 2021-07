Kollision auf nasser Straße

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße/Deidesheimer Straße gekommen. Laut Polizei bog eine 34-jährige BMW-Fahrerin an der grünen Ampel von der Deidesheimer Straße nach links in die Mannheimer Straße ab, als sie mit einem 28-jährigen Skoda-Fahrer kollidierte. Der Skoda, der auf der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung B38 unterwegs war, versuchte trotz zu hoher Geschwindigkeit bei Gelb sein Auto auf der glatten Fahrbahn zum Stehen zu bringen. Dabei rutschte er in die Kreuzung und stieß mit der 34-Jährigen zusammen.

Während hierbei niemand verletzt wurde, erlitt bei einem weiteren Zusammenstoß auf der Friesenheimer Insel ein Mann Verletzungen. Laut Polizei war am Mittwochnachmittag ein 50-Jähriger kurz vor 15 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger auf der Otto-Hahn-Straße Richtung Diffenéstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Anhänger, wohl wegen zu schnellen Fahrens, ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß der mit einem Traktor, der zwei voll beladene Anhänger zog, zusammen. Der 59-jährige Traktor-Fahrer wurde verletzt. Sein fahruntauglicher Traktor musste danach abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 60 000 Euro. pol/lia