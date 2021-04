Kollision an Kreuzung

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.40 Uhr an der Einmündung Speyerer Straße/Mönchwörthstraße ereignete. Ein 26-jähriger Renault-Fahrer war auf der bevorrechtigten Speyerer Straße Richtung Neckarauer Straße unterwegs. Dabei hielt eine davor fahrende Autofahrerin an, um einem von rechts aus der Mönchwörthstraße kommenden BMW-Fahrer das Abbiegen in die Speyerer Straße zu ermöglichen. In diesem Moment soll der 26-Jährige laut Polizei überholt haben. Es kam zur Kollision mit dem BMW. Wer den Unfallhergang beobachtet hat, insbesondere die unbekannte Autofahrerin sowie ein Radfahrer, der sich gegenüber den Beteiligten als Zeuge zu erkennen gab, sollen sich unter Tel. 0621/833970 beim Polizeirevier Neckarau melden. pol/aph

