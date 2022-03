Mannheim. In einer Straßenbahn Mannheims haben sich zwei Frauen am Freitagabend körperlich angegriffen. Laut Polizeibericht stritten die beiden Frauen über das Abstellen des jeweils mitgeführten Kinderwagens. Das Streitgespräch artete in eine körperliche Auseinandersetzung aus. Jedoch habe sich keine der beiden ernsthaft verletzt. Gegen beide Frauen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

