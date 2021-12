Költzsch geht schon Ende 2022

Joachim Költzsch, der Geschäftsführer der Stadtpark-Gesellschaft, will Ende 2022 in den Ruhestand gehen. Das teilten die Stadtverwaltung und die Stadtpark-Gesellschaft am Freitagnachmittag gemeinsam mit. Danach hat Költzsch bereits am Donnerstagvormittag dem Aufsichtsrat gesagt, „dass er aus privaten Gründen keine Verlängerung meines turnusgemäß endenden Vertrages beantragen wird“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Költzsch ist seit 1993 Chef von Luisenpark und Herzogenriedpark. Zuletzt hatte er noch einmal einen bis 31. Dezember befristeten Fünf-Jahres-Vertrag bekommen. Es war aber allgemein erwartet worden, dass er zumindest noch bis Ende der Bundesgartenschau 2023, die ja im Luisenpark und auf dem Spinelli-Gelände stattfindet, bleibt. Doch nun ließ er mitteilen, er habe „nach reiflicher Überlegung entschieden“, dass er „eine Verlängerung meines Dienstvertrages nicht beantragen“ werde, sondern in den Ruhestand gehen wolle. „Für eine Mitwirkung bei der Durchführung der Bundesgartenschau möchte ich mich mit Rücksicht auf meine Gesundheit nicht mehr verpflichten“, so Költzsch, der 61 Jahre alt ist. Er deutet aber die Bereitschaft an, sich noch um die Fertigstellung des Projekts „Neue Parkmitte“ mit neuer Unterwasserwelt zu kümmern. Seit Januar 2020 hat die Stadtpark-Gesellschaft aber ohnehin mit Blick auf die Bundesgartenschau eine Doppelspitze. Michael Schnellbach Geschäftsführer der Bundesgartenschau-GmbH, ist auch für den Stadtpark zuständig. pwr (Bild: Tröster)