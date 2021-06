Koch Yann Bosshammer bei "Koch des Jahres"

Der Mannheimer Koch und Souschef des Opus V, Yann Bosshammer, tritt beim Wettbewerb "Koch des Jahres" an. Das teilte der Veranstalter des Wettbewerbs mit. Demnach konnte Bosshammer sich gegen 100 andere Bewerber und Bewerberinnen durchsetzen. Nun kämpft er am 18. Juni gegen acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen um den Einzug ins Finale. Die zwei Besten kommen in die Endrunde. Laut Veranstalter haben die Köche und Köchinnen sieben Stunden Zeit, um ein Drei-Gänge-Menü zu kochen und damit die Jury zu überzeugen.

