Koalition sorgt für Unruhe

Im Klinikum Mannheim sorgt der grün-schwarze Koalitionsvertrag für Empörung. „Die Formulierung trifft auf mein völliges Unverständnis“, schimpft Betriebsratschef Ralf Heller. Er meint die Passage auf Seite 52. Danach will das „Land ergebnisoffen prüfen, ob und wie der Medizinstandort Mannheim zukunftsfähig aufgestellt und weiterentwickelt werden kann“. Für Heller ist das Wörtchen „ob“ eine Frechheit. Seiner Ansicht nach ist es „zwingend notwendig“, das defizitäre Klinikum durch das Engagement des Landes dauerhaft zu sichern.

Im Wissenschaftsministerium kann man die Aufregung in Mannheim nicht nachvollziehen. „Der Koalitionsvertrag ist kein Rückschritt“, erklärt die Sprecherin auf Anfrage. Die Passage entspreche dem Stand der im März beschlossenen Kabinettsvorlage: „Die Formulierung im Entwurf des Koalitionsvertrags ist von dort entnommen.“ Das Land prüft im Rahmen einer großen Neuordnung der Gesundheitswissenschaften in der Metropolregion derzeit eine Fusion des städtischen Klinikums mit der Universitätsklinik Heidelberg. Die Stadt sieht sich nicht mehr in der Lage, die Defizite des Krankenhauses, die sich 2022 bis auf 45 Millionen Euro auswachsen könnten, allein zu stemmen.

Betriebsrat Heller wertet die fehlende Zusage der künftigen Landesregierung „als Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“. Die Pandemie habe erneut gezeigt, dass die Gesundheitsversorgung in der Region ohne das Klinikum nicht zu gewährleisten sei. Er fürchtet sogar, dass sich die Position Mannheims im landesweiten Wettbewerb verschlechtert hat, weil im Koalitionsvertrag auch eine „Prüfung der Weiterentwicklung des Klinikums Stuttgart“ zugesagt wird. Stuttgart war 2020 mit einer Aufwertung zur Uniklinik gescheitert.