Kneipen-Quiz im Mannheimer Technoseum zur Mediengeschichte

Mannheim. Wie viele Radiosender gibt es in Deutschland? Und in welchem Jahr startete die legendäre TV-Seifenoper „Lindenstraße“? Beim Kneipen-Quiz am Mittwoch, 22. März, im Technoseum geht es um ein Jahrhundert Mediengeschichte. Teams von bis zu sechs Personen müssen mit Faktenwissen glänzen – ganz gleich, ob es um bekannte Nachrichtensprecher, kultige Spiele-Shows oder legendäre Schauspieldiven geht. Jenseits der Punktejagd soll laut Mitteilung vor allem der gemeinsame Rate-Spaß im Vordergrund stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Quiz ist Teil des Rahmenprogramms zur Ausstellung „Auf Empfang! Die Geschichte von Radio und Fernsehen“, die noch bis zum 12. November 2023 im Technoseum zu sehen ist. Beginn ist um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Die Fragen werden stilecht in der Arbeiterkneipe des Museums serviert, dort können auch Getränke und Snacks gekauft werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Bei insgesamt fünf Runden müssen unter anderem Filmmelodien erraten und prominente Medienpersönlichkeiten erkannt werden. Wer die Antwort nicht kennt, kann immer noch raten. Denn nicht nur Wissen, auch Teamgeist und ein Quäntchen Glück sind wichtig, um Punkte zu holen. Das Gewinnerteam bekommt eine individuelle Führung durch die Ausstellung „Auf Empfang!“ zu einem frei wählbaren Termin und für bis zu 30 Personen. So kann man dann auch noch einmal in alle Ruhe in 100 Jahren Rundfunkgeschichte schwelgen.