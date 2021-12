Knapp 50 Fahrräder an Mannheimer Neckaruferbebauung entwendet

Mannheim. Ordentlich Beute haben unbekannte Fahrraddiebe an der Neckaruferbebauung in Mannheim gemacht. Rund 44 Räder wurden dort nach Polizeiangaben vom Montag entwendet. Die Täter waren vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag an den Gitterboxen zu Gange. Ein 45-Jähriger hatte am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr das Fehlen seines Rades festgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gitterboxen seien zum Tatzeitpunkt verschlossen gewesen, hieß es. Offensichtliche Aufbruchspuren seien den Beamtinnen und Beamten zunächst nicht aufgefallen. Somit sei unklar, wie die Täter an die Fahrräder herankamen, teilte die Polizei weiter mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/3301-0 entgegen.