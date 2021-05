Knapp 250 Mal Astrazeneca im Mannheimer Pop-Up-Impfzentrum verabreicht

Mannheim. Am ersten Tag der Impfaktion mit Astrazeneca in Mannheim sind am Montag 247 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers verabreicht worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Insgesamt stehen dem sogenannten Pop-Up-Impfzentrum in der Alten Feuerwache 3.000 Impfdosen zur Verfügung.

Die Termine für die Sonderaktion waren in kürzester Zeit ausgebucht. Geimpft werden nur Personen, die einen Termin vereinbart haben und ihre Terminbestätigung vorzeigen können. Für die Sonderaktion steht den Impflingen nur der Impfstoff von AstraZeneca zur Verfügung.