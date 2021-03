Mannheim. 99 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Donnerstagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 12.118 bestätigte Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 164,5. Am Mittwoch lag die Inzidenz bei noch 160,9. Im Wochenvergleich hat sich der Wert deutlich erhöht: Am Donnerstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz noch auf 123,3.

Die Zahl der Todesfälle in Mannheim blieb am Donnerstag unverändert. Insgesamt sind in der Stadt seit Beginn der Pandemie 258 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 10.700 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1160.

Impftermine für Bürgerinnen und Bürger des Jahrgangs 1941

Die Stadt informierte am Donnerstag, dass Bürgerinnen und Bürger des Geburtsjahrgangs 1941 mit Hauptwohnsitz Mannheim in Kürze ein Schreiben erhalten werden. Damit soll denjenigen, die über die Telefonnummer 116 117 keinen Termin erhalten haben, die Möglichkeit gegeben werden, einen Impftermin zu vereinbaren. Es seien auch kurzfristige Termine verfügbar.

Weiterhin ist eine schnellere Buchung über die 116117 und www.impfterminservice.de möglich und empfehlenswert. Wie das Land Baden-Württemberg am Donnerstag ankündigte, ist eine zentrale Terminvergabe ab Freitag wieder möglich.

Zuvor wurden bereits alle über 80-jährigen Mannheimerinnen und Mannheimer angeschrieben. Diese werden weiterhin gebeten, zu prüfen, ob der Brief eingegangen ist. Die Möglichkeit der gesonderten Buchung solle rasch genutzt werden, wenn sie über die zentrale Anmeldung noch keinen Impftermin erhalten haben.