Klinikum Mannheim nimmt wichtige Hürde

Stuttgart/Mannheim. Die in der Region einhellig gewünschte Fusion des Mannheimer Klinikums mit dem in Heidelberg ist ein gutes Stück vorangekommen. Die drei Landesministerien für Wissenschaft, Gesundheit und Finanzen – zwischen denen das Projekt bisher sehr strittig war – signalisierten am Donnerstag grundsätzliche Unterstützung und einigten sich auf das weitere Vorgehen.

Ein erster Schritt soll nun ein Verbund sein, in dem das Mannheimer Klinikum zunächst auch in der Trägerschaft der Stadt bleibt – das Land ist über die Medizinische Fakultät ebenfalls bereits beteiligt. Diese Zwischenlösung soll bis in die erste Phase des Bauprojekts „Neue Mitte“ gehen, bei dem ein Komplettneubau des Klinikumzentrums vorgesehen ist. Dann soll über einen Zusammenschluss der beiden Krankenhäuser entschieden werden, alleiniger Träger wäre dann das Land.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Chancen für ganz Baden-Württemberg

Dass das lange in Stuttgart blockierte Projekt nun vorankommt, wurde in der Region sehr begrüßt. „Es ist jetzt der Auftrag aller Akteure, die enormen ökonomischen, wissenschaftlichen und krankenversorgerischen Potenziale, die in diesem Zukunftsprojekt stecken, vollständig zu heben“, so der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Nötig sei aber auch, die finale Version eines Zusammenschlusses deutlicher zu formulieren.Der Ärztliche Direktor der Mannheimer Universitätsmedizin, Hans-Jürgen Hennes, sprach von einer positiven Grundsatzentscheidung. „Die Landesregierung hat sich heute sehr klar zu Mannheim als vollwertigem Standort universitärer Maximalversorgung in Baden-Württemberg bekannt.“ Sein Heidelberger Kollege Ingo Autenrieth wies auf die immensen Chancen hin, die sich nicht für den Rhein-Neckar-Raum, sondern für das ganz Baden-Württemberg ergäben.