Klinikum kauft frühere US-Schule

Das Klinikum kauft die frühere Middle School der US-Armee auf dem Franklin Gelände von der städtischen Wohnungsbaugeselleschaft GBG. Ohne Gegenstimme hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für den Verkauf ausgesprochen. Das Klinikum hat das Gebäude bislang gemietet, dort befinden sich seine Schulen für Pflegefachkräfte, Physiotherapeuten oder Medizinisch-Technische Assistenten. Das Klinikum will das Haus nun kaufen statt mieten, weil nur dann eine finanzielle Unterstützung durch das Land möglich ist. Das Gebäude gehört der GBG, die es saniert hatte, der Kaufpreis beträgt 12,4 Millionen Euro. Das Grundstück allerdings bleibt im Besitz der Stadt, sie überlässt es dem Klinikum nur zur Erbpacht – für jährlich 63 000 Euro. So will man sicherstellen, dass die Fläche bei der geplanten Fusion des Klinikums mit dem Klinikum in Heidelberg in Mannheimer Besitz bleibt.

Darüber hinaus gab es in der Gemeinderatssitzung eine Reihe weiterer Entscheidungen. Ein Überblick:

Ausbildung für Physiotherapeuten: die frühere Middle School. © Timo Schmidhuber

Kultursommer: Endgültig beschlossen haben die Stadträte auch den 340 000 Euro-Zuschuss für den Mannheimer Kultursommer, der von 1. Juli bis 4. Oktober vor allem im Schlosspark ein Kultur-Programm bietet.

Außengastronomie: Grünes Licht gab der Gemeinderat auch dafür, dass die Stadt auch in diesem Jahr auf die Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie und Car-Sharing-Stellplätze verzichtet.

Waldschule: Für ein neues Gebäude für die Werkreal- und Realschule in der Gartenstadt bewilligten die Stadträte die dafür nötigen vier Millionen Euro.