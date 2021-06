KliMAthon ab 11. Juni

Alle interessierten Mannheimer können sich ab dem 11. Juni am sogenannten „KliMAthon“ beteiligen. Darauf weist die Klimaschutzagentur Mannheim auf ihrer Website hin.

Der KliMAthon ist ein sechswöchiger Wettbewerb, bei dem Nutzer mittels einer Handy-App spielerisch ihren persönlichen CO2-Fußabdruck reduzieren können. Bis zum 24. Juli können die Teilnehmenden über 40 Aufgaben aus den sechs Bereichen Wohnen, Ernährung, Mobilität, digitales Leben, Shopping sowie Freizeit und Urlaub absolvieren. Nutzer können dabei frei wählen, an welchen und wie vielen der Aufgaben sie teilnehmen möchten. Ziel der Aktion ist, das Bewusstsein für Klimaschutzaspekte zu schärfen.

Für die Teilnahme am KliMAthon muss die App „klimakompass“ auf das Smartphone heruntergeladen werden. Ab dem 11. Juni kann dort dann der Aktionscode „1mk2021“ eingegeben werden. Wer als Gruppe teilnehmen will, kann per Email an info@klima-ma.de einen Team-Code anfordern. julb

Info: Mehr Infos unter klima-ma.de/Klimathon

