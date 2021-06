Klimaschutz ganz oben auf der Agenda

Bauvorhaben, Radverkehr, Klimaschutz – der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats beschäftigt sich damit bei seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 8. Juni (ab 16 Uhr). Die Sitzung wird per Video-Livestream in den Raum Swansea des Stadthauses N 1 übertragen. Wer die Diskussionen und Beschlüsse dort mitverfolgen möchte, muss sich zuvor per Email unter der Adresse 15ratsangelegenheiten@mannheim.de anmelden. Die Ausschusssitzung wird zugleich über den städtischen Youtube-Kanal übertragen und kann somit von überall online verfolgt werden.

Musik-Insel wird abgerissen

Um Wohnungsbau, aber auch um Kindertagesstätten geht es in Seckenheim, Wallstadt und auf dem Lindenhof, wo jeweils größere Vorhaben anstehen. Auch an der Nahtstelle der Stadtteile Luzenberg und Neckarstadt-West steht ein vergleichsweise prominentes Bauvorhaben an: An der Diffenéstraße wird demnächst die seit längerem leerstehende Musik-Insel abgerissen – ein Ort, der vielen Mannheimerinnen und Mannheimern als Party-Location und Probenraum für Nachwuchs-Bands bekannt ist. Die Abrisskosten belaufen sich laut Beschlussvorlage auf rund 900 000 Euro, den Bodenwert schätzt die Stadt nach Bebauungsplanänderung auf gut 1,4 Millionen Euro.

Beim Radverkehr stehen Anträge der Freien Wähler zum Paul-Martin-Ufer (Neuostheim) und der Grünen zum Luisenring (Innenstadt/Jungbusch) und zur allgemeinen Beschleunigung von Vorhaben zum Ausbau des Radverkehrs auf der Tagesordnung. Die SPD beantragt zudem, Tempo 30 schrittweise stadtweit einzuführen. Der Klimaschutz ist das Thema von Anträgen der Grünen und der SPD zur Beteiligung an EU-Förderprogrammen zur sozial gerechten Umwandlung alter, kohlendioxid-intensiver Industrie- und Gewerbestandorte (Local Green Deal).

Grüne wollen mehr Förderung

Zur – nicht ganz unumstrittenen Besetzung der Gremien zum Klimaschutz-Aktionsplan 2030 – liegen Anträge von Freien Wählern und LiPartie vor. Als ganz konkrete Maßnahme zum Klimaschutz wollen die Grünen mehr städtische Mittel zur Förderung von Solarzellen bereitstellen. Das bestehende Förderprogramm solle deutlich aufgestockt und die Gelder rechtzeitig vor den nächsten Etatberatungen eingeplant werden.

Info: Livestream: www.youtube.com/user/StadtMannheim