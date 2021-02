Das Spektrum ist breit. Es reicht von Klimaschützern über Politik-Satiriker bis zu Kritikern der Corona-Beschränkungen. Außer den Vertretern der in Mannheim etablierten Parteien und Gruppierungen Grüne, CDU, AfD, SPD, FDP, Linke und Freie Wähler/Mannheimer Liste treten bei der Landtagswahl am 14. März auch Kandidatinnen und Kandidaten kleinerer Parteien in den beiden Mannheimer Wahlkreisen an. Neben den 14 Bewerbern der Etablierten gibt es 13 weitere Kandidaten. Ein Überblick in alphabetischer Reihenfolge der Parteien.

Auch kleinere Parteien sind im Plakate-Wahlkampf präsent, wie unsere Bilder zeigen. In den beiden Mannheimer Wahlkreisen treten bei der Landtagswahl insgesamt 27 Kandidatinnen und Kandidaten an. © Timo Schmidhuber

dieBasis

Diese Partei ist – wie WIR 2020 – aus der Initiative „Widerstand 2020“ hervorgegangen, die gegen die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert hatte. dieBasis sieht sich als größte Demokratiebewegung im Land, vier zentrale Punkte sind ihr nach eigenen Angaben wichtig: Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Im nördlichen Mannheimer Wahlkreis I (alle Stadtteile nördlich des Neckars außer Feudenheim) tritt der Ingenieur Andreas Baum (57) an, im südlichen Wahlkreis II (alle Stadtteile südlich des Neckars plus Feudenheim) der 41-jährige Nikolai Graf-Rüssel, Inhaber einer Digitalagentur.

Die PARTEI

Auf ihren Plakaten raten sie zum Nach- statt zum Querdenken, sie wollen alte, weiße Männer umsiedeln und gegen Schläfer im Parlament vorgehen. Die Satirepartei Die PARTEI hat bei der Kommunalwahl 2019 einen Sitz im Gemeinderat errungen – jetzt geht Stadträtin Lea Schöllkopf (Jahrgang 1995) im Süden ins Rennen, die Theaterpädagogin Anna Timme (29) im Norden.

KlimalisteBW

Zentrales Thema der im vergangenen Herbst gegründeten Klimaliste Baden-Württemberg ist, wie der Name schon sagt, der Klima- und Umweltschutz. Die Partei fordert die Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad. Im Norden kämpft die Psychologin Jessica Martin (32) um Stimmen, im Süden der 20-jährige Volkswirtschaftslehre-Student Holger Krahn.

ÖDP

Die Umstellung auf erneuerbare Energien, auf eine ökologische Landwirtschaft und auf schadstoffarmen Verkehr gehören zu den wichtigsten Forderungen der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP). Im Norden tritt der Gesundheits- und Krankenpfleger Martin Weinmann (Jahrgang 1964) an, im Süden der Verwaltungsbetriebswirt Uwe Olschenka (Jahrgang 1957).

Volt

Die europäische Integration weiter voranzutreiben ist das Grundanliegen der Partei Volt – gerade auf Politikfeldern wie Wirtschaft, Finanzen, Soziales oder Klimapolitik. Im Norden schickt Volt den Diplom-Meteorologen Michael Vogtmann (Jahrgang 1983) ins Rennen, im Süden den 22-jährige Wirtschaftsingenieur Lukas Siering.

WIR2020 (W2020)

Ebenfalls aus der Initiative „Widerstand 2020“ des Sinsheimer Arztes Bodo Schiffmann entstanden ist die Partei WIR2020. Im Norden tritt Uwe Kempermann an, im Süden der Vertriebsmanager Tobias Romberg (Jahrgang 1996). Die Partei spricht sich gegen viele Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Eindämmen der Corona-Pandemie aus. Statt Sozialleistungen will sie eine Grundversorgung von 1000 Euro im Monat.

Einzelbewerber

Der parteiunabhängige Installateurmeister Klaus Hellmer (68) kämpft im Mannheimer Norden um Stimmen. Er will sich nach eigenen Angaben für sinnvolle Beschäftigungs- und Freizeitprogramme für Kinder und Jugendliche einsetzen. Außerdem spricht er sich für die Förderung von Altbausanierungen aus, damit nicht noch mehr freies Land für Neubaugebiete geopfert werde.