Klimaschonend wohnen

Wie kann Mannheims Energieversorgung klimaneutral werden? Dieser Frage geht das Umweltforum in einem Online-Forum am 10. Juni von 18 bis 20.30 Uhr nach. Das Wohnen mit dem Verbrauch von Heizwärme und Strom verursacht rund ein Viertel der Mannheimer Treibhausgas-Emissionen. Wenn die Kraftwerksblöcke des GKM in den nächsten Jahren abgeschaltet werden sollen, sind Alternativen für die Strom- und Wärmeerzeugung notwendig, und der Verbrauch muss deutlich sinken. Wie das gehen kann, soll online diskutiert werden. Experten steuern in Vorträgen ihr Fachwissen bei, im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Zugangsdaten werden am 9. Juni auf der Internetseite des Umweltforums eingestellt. scho

