„No more empty Promises“ – keine leeren Versprechungen. So lautet das Motto des globalen Klimastreiks der Initiative „Fridays for Future“ an diesem Freitag, 19. März, bei dem überall auf der Welt auf die Klimakrise aufmerksam gemacht werden soll. Weltweit sind Demonstrationen geplant – auch in Mannheim. Angekündigt ist eine Fahrrad-Demo mit anschließender Kundgebung samt Musik und Redebeiträgen. Sie startet um 16 Uhr auf dem Ehrenhof vor dem Schloss, die Kundgebung am Alten Meßplatz gegen 17.30 Uhr. Zudem wird es Infostände der Ortsgruppen von „Health for Future“, „Scientists for Future“ und anderen Klimagruppen geben. Wegen der Corona-Pandemie, so teilt die Initiative mit, sei die „Präsenz der Aktivistinnen und Aktivisten auf den Straßen zwar geschwächt“. Dennoch wolle man mit der Aktion die Klimakrise wieder mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Adressat der Proteste ist die Politik „durch die Entscheidungen wie das Pariser Klimaabkommen entschieden wurden, aber durch welche sie auch umgesetzt werden müssen“. red/lok