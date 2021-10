„Klimahelden“ überzeugen mit Wissen über Erderwärmung

Was ist Energie? Woher kommt sie? Wie kann man Energie sparen? All diese Fragen und weitere Hintergrundinformationen wurden den Dritt- und Viertklässlern der Uhlandschule im Rahmen der „Prima-Klima-Show“ rund um den Klimawandel erörtert. Mimi Energy und Professor Pfiffikus führten durch den Morgen und erklärten kindgerecht den Treibhauseffekt („die Erde schwitzt“) oder, wie sich erneuerbare Energien implementieren lassen („Die Sonne schickt uns Energie – ganz ohne Rechnung!“).

Im Anschluss an die Erklärungen waren die Kinder gefordert: Mithilfe von schnellem Trampeln auf den Boden und Klatschen auf die Oberschenkel ließen sie eine umweltfreundliche Rakete steigen und erspielten im Anschluss in zwei Quizrunden gemeinsam 100 Punkte.

Schauspielerin Sigrid Fath und ihr Kollege Ralf Reichard, der außerdem per Handpuppe den Raben Rudi zum Leben erweckte, erklärten anschaulich, wie vor vielen Millionen Jahren die Kohle entstand, deren Verbrennung heutzutage als ein Hauptverursacher des menschengemachten Klimawandels gilt.

Zudem machten sie darauf aufmerksam, wie viele Elektrogeräte in einem Haushalt jeden Morgen zum Einsatz kommen. „Wenn wir keine Energie sparen, werden unsere Winter noch kürzer, schon jetzt könnt ihr Kinder kaum noch ’rausgehen und Schneeballschlachten machen, weil es so selten schneit!“, so der Professor.

Und doch scheint es angesichts des reichen Wissensschatzes der Kinder um den Klimawandel Hoffnung für die Zukunft zu geben. So wussten diese auch in der schwierigeren zweiten Quizrunde die Antwort auf die Erderwärmung und nannten als Gegenmaßnahme etwa, weniger Kohle zu verbrennen oder Wind-, Wasser-, und Sonnenergie einzusetzen. „Das angesammelte Wissen wird in den Klassen nachbereitet“, erklärt Sigrid Fath. Alle Kinder erhielten im Anschluss als Belohnung für ihre rege Teilnahme ein Energiesparbuch und eine Urkunde, die die Kinder, als „Klimahelden“ auszeichnet.

Die „Prima-Klima-Show“ gastiert demnächst auch in der Vogelstangschule und in der Alfred-Delp-Schule, eine Terminierung der Auftritte steht noch aus.

Info: Weitere Informationen unter www.clownerie.de