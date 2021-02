Mannheim. Die Stadt klimafreundlich gestalten – wer daran mitwirken möchte, an den richtet sich der Abendkurs „Klimafit 2021 – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ Der Kurs umfasst sechs Termine, zu denen die Klimaschutzagentur in Zusammenarbeit mit der Abendakademie einlädt. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro. Geplant ist, die sechs Abende, beginnend am Montag, 12., bzw. Dienstag, 13. April, jeweils 18 bis 20 Uhr, als Präsenzveranstaltungen anzubieten. Sollten dem Corona-Bestimmungen entgegenstehen, findet der Kurs online statt. Eine Anmeldung ist ab sofort bis Ende März für bis zu 20 Teilnehmer pro Terminreihe möglich.

Info: Anmeldung unter abendakademie-mannheim.de